MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση. Οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις. Ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας, οι ριπές θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Όπως επισημαίνει ο κ.Κολυδάς, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Aπεργούν την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Prima Facie” με τη Λένα Παπαληγούρα σήμερα και αύριο στο Θέατρο Αριστοτέλειον

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Βραζιλία: Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική της πρωτεύουσας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καστοριά: Μετέφερε με αυτοκίνητο 56 κιλά χασίς, είχε τα ναρκωτικά σε σάκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ψήφισαν 174.813 για εκλογή συνέδρων του ΠΑΣΟΚ