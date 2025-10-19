Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 – Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίαςΧακάν Φιντάν μίλησε χθες το βράδυ στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό ULKE TV. Από τη μία, «έψεξε» την Ελλάδα για επιθετική ρητορική κατά της Άγκυρας, από την άλλη επισήμανε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να επιλυθούν με διάλογο και ειρηνικό τρόπο.

Σε αυτές ο Τούρκος ΥΠΕΞ συμπεριέλαβε και το Αιγαίο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Στη γλώσσα της ειρήνης, επειδή το ζήτημα είναι πραγματικά πολύ απλό. Δεν δέχομαι 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε 6 μίλια. Στεκόμαστε, λοιπόν, σε ορισμένα σημεία, έχουν γίνει διερευνητικές συνομιλίες στο παρελθόν, έχουν καλυφθεί ορισμένες αποστάσεις. Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Όσο υπάρχει η βούληση, αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί».

Και συνέχισε: «Αλλά όλοι φοβούνται: “Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει ίσως την εξουσία;”. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Έτσι, ας πούμε, η (κυβέρνηση στην) Ελλάδα το ξεπερνά και λέει: “Εντάξει, ανεξάρτητα από τον φόβο για την εξουσία μου, λύνοντας ένα πρόβλημα με την Τουρκία, θα κάνω καλό και στη δική μου χώρα”».

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Ειλικρινά, νομίζω ότι το θέλει ειλικρινά» προσέθεσε ο Φιντάν.

Στην ίδια συνέντευξη, ωστόσο, και αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας με αφορμή το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Φιντάν επιτέθηκε στη χώρα μας, λέγοντας: «Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε και αναφορά στην επανεισδοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980, μετά την αποχώρηση με την τουρκική εισβολή, λέγοντας πως «και τότε η Τουρκία το αποδέχτηκε. Θα μπορούσε να μην το είχε αποδεχτεί».

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις αιτιάσεις του Τούρκου ομολόγου του.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» συμπλήρωσε.

Τα αποσπάσματα της συνέντευξης Φιντάν για τα ελληνοτουρκικά

«Ο πρόεδρός μας δίνει ευκαιρία σε κάθε εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένας που να μην του έχει δώσει. Ο πρόεδρός μας είναι ο μόνος άνθρωπος με πολιτική νομιμότητα που μπορεί να λύσει τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Το λέω αυτό με βάση μια ρεαλιστική πολιτική ανάλυση. Το γνωρίζουν οι Έλληνες, το γνωρίζουν οι Κύπριοι, το γνωρίζουν όλοι. Στην Ελλάδα, καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία».

«Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από την αντιτουρκική στάση. Ας πούμε ότι υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς στο εσωτερικό, αμέσως βγάζουν το χαρτί της Τουρκίας. Έγινε ένα λάθος στο εσωτερικό, άρχισαν διαδηλώσεις, φέρνουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να απευθυνθώ και σε αυτούς από εδώ: οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι οι αρχαίοι λαοί της περιοχής. Δηλαδή, πρέπει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Το μέλλον μας περιμένει. Ας καθίσουμε λοιπόν και ας συζητήσουμε με πολιτισμένο τρόπο τα υφιστάμενα προβλήματά μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα ανταποδώσει δέκα φορές περισσότερο. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Ας μην χτίζουμε την πολιτική μας σε αυτή τη βάση. Χτίζουμε εμείς την πολιτική μας στην Τουρκία με βάση ανθελληνικές θέσεις; Μιλάμε μέρα νύχτα για την Ελλάδα; Γιατί το κάνετε αυτό;».

«Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να διδάσκεται. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, το 1974 η Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ και το 1980 επέστρεψε. Τότε η Τουρκία το αποδέχτηκε. Θα μπορούσε να μην το είχε αποδεχτεί».

«Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Είμαστε προσκεκλημένοι. Ελπίζουμε να πάμε εκεί. Ο Έλληνας συνάδελφός μας (σ.σ. ο Γιώργος Γεραπετρίτης) ζήτησε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση εκεί. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι οι Έλληνες συνάδελφοί μας, οι συνομιλητές μας, είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το θέμα».

«Επειδή η πολιτική βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί αναγκαστικά λένε κάποια πράγματα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αλλά όταν αυτά τα λόγια μετατρέπονται σε πράξεις, αυτό το παρακολουθούμε στενά. Ούτε οι αντιτουρκικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, ούτε οι προσπάθειες στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ξεφεύγουν της προσοχής μας. Έχουμε απίστευτα καλές ευκαιρίες για να τα λύσουμε με ειρηνικούς τρόπους. Υπάρχει η βούληση, ας λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα μεταξύ μας, αυτό δεν θα έχει καλή κατάληξη».

«Κοιτάξτε, δεν είμαστε η πρώτη χώρα που ξεκίνησε να μιλά αυτή τη γλώσσα. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα, μην περιμένετε να σας απαντήσουν με άλλη γλώσσα. Αλλά δεν θα είμαστε ποτέ οι πρώτοι που θα ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας γλώσσα είναι ο χαιρετισμός, η ειρήνη. Ελάτε, ας συμφιλιωθούμε, ας καθίσουμε, ας μιλήσουμε. Αυτή είναι η μέθοδος του προέδρου μας».

«Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί».

«Όλοι φοβούνται το εξής: Αν λύσω το τάδε πρόβλημα, θα έχει πολιτικό κόστος; Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι, όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία, θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό».

«Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα σκέφτονται να αποκαταστήσουν αυτή την εικόνα με τις αεροπορικές μεταφορές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξιλεώσει τις αμαρτίες τους, δηλαδή τώρα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Κύπρο προκάλεσαν τον θάνατο πολλών Παλαιστινίων».