“Έπεσαν” 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί.

Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα (28.10.2025) της εθνικής επετείου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τις σχολικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 11.00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα την παρακολουθήσουν οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Νωρίτερα, στις 10.30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.