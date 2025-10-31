MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εξώδικο στην Εκκλησία της Κρήτης έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ – Το όνομά του είχε εμπλακεί στην κρητική μαφία

Φωτογραφία: Facebook
|
THESTIVAL TEAM

Ένα πρωτοφανές περιστατικό για την Εκκλησία της Κρήτης σημειώθηκε την σήμερα Παρασκευή (31/10), κατά την έναρξη της συνόδου +με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Μητροπολίτη στη χηρεύουσα θέση Κυδωνίας και Αποκορώνου – πρωταγωνιστής ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ το όνομα του οποίου ενεπλάκη στη μαφία της Κρήτης.

Καθώς η σύνοδος ξεκινούσε υπήρξε εμπλοκή και ένταση όταν έφτασε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, όπου η σύνοδος συνεδριάζει, εξώδικος δήλωση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ με την οποία ζητούσε να παγώσουν όλες οι διαδικασίες.

Αρχικά ουδείς ήθελε να παραλάβει την εξώδικη αυτή δήλωση σύμφωνα με τη neakriti.gr, προ του κινδύνου όμως να θυροκολληθεί, παρελήφθη και φαίνεται για αρκετό διάστημα απασχόλησε τη συνεδρίαση των Ιεραρχών της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εξώδικο δήλωση του ο Μελχισεδέκ αναφέρεται σε γεγονότα που καθιστούν άκυρη την σημερινή συνεδρίαση, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας σε αυτή Ιεράρχη ο οποίος διώκεται ποινικά σε δικαστήριο και ζητά να παγώσουν επ’ αόριστον οι διαδικασίες μέχρις ότου ξεκαθαρίσει σε συνοδικό δικαστήριο η δική του υπόθεση και κατηγορία με την οποία εξαιρέθηκε από τους υποψηφίους προς εκλογή μητροπολίτες.

Είναι άγνωστο μετά τη συζήτηση μεταξύ των μητροπολιτών της εκκλησίας της Κρήτης αν έχουν καταλήξει είτε με τη σύνταξη απάντησης είτε απλά συζήτησαν το εξώδικο Μελχισεδέκ αλλά συνεχίζουν τη διαδικασία κανονικά για την εκλογή Μητροπολίτη.

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Αντίπαλος μας η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση – Ακούμε τι μας λένε οι πολίτες

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Μια κοινή συνήθεια στο κινητό δείχνει αν κάποιος είναι πλούσιος ή όχι

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη έκπληξη που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Ρόμπι – Δείτε τη φωτογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Δύο θάνατοι από κορωνοϊό και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 53 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης – Δείτε βίντεο και φωτο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό