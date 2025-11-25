Θεσσαλονίκη: Η Καλαμαριά και η νέα γενιά της έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας

Με το μήνυμα «Βία κατά των Γυναικών: Μπορείς να είσαι μέρος της λύσης», ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών «Ίριδα», πραγματοποίησε σήμερα, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μια διαδραστική εκδήλωση στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού,

Η δράση, μέρος ενός δεκαήμερου εκδηλώσεων ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία, ανέδειξε τη δύναμη της παρέμβασης του πολίτη–παρατηρητή και έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι ουδέτερη και ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης.

«Στόχος μας είναι να εμψυχώσουμε, να ενημερώσουμε και να ενδυναμώσουμε τον κόσμο για να μιλήσει. Το μεγάλο μήνυμα είναι: Σπάστε τη σιωπή», υπογράμμισε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η νέα γενιά της Καλαμαριάς. Μαθητές και μαθήτριες από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Καλαμαριάς και το 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετείχαν ενεργά, άκουσαν, ρώτησαν, προβληματίστηκαν και στο τέλος είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους γύρω από την έμφυλη βία.

«Κάνουμε μια μεγάλη, συλλογική προσπάθεια να σπάσουμε τη σιωπή. Να φέρουμε στο φως ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε ακόμη να μετρήσουμε, γιατί μόνο την ορατή βία βλέπουμε – κι αυτή αυξάνεται ακριβώς επειδή σπάμε τη σιωπή. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει τι κρύβεται από κάτω, τι δεν καταγράφεται, τι δεν έχει ειπωθεί. Φέρνουμε το πρόβλημα στην επιφάνεια, γιατί οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αρχίζουν δυστυχώς να κάνουν ξανά ανεκτές συμπεριφορές που πιστεύαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας. Γι’ αυτό θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή, τα δικά σας βιώματα και τις δικές σας προτάσεις» τόνισε η Δήμαρχος Καλαμαριάς.

Η κ. Αράπογλου υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή της νεολαίας είναι καθοριστική για την οικοδόμηση μιας πόλης που προστατεύει, στηρίζει και δεν φοβάται να μιλήσει και πρόσθεσε ότι η σημερινή συμμετοχή τους απέδειξε πως η πρόληψη ξεκινά από το σχολείο, εκεί όπου χτίζονται στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές.

Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι διαθέσιμες δομές υποστήριξης, η γραμμή 15900, οι ξενώνες φιλοξενίας, καθώς και το Δίκτυο των Safe Spots που λειτουργούν ήδη στην Καλαμαριά, παρέχοντας ασφάλεια και προστασία στα θύματα της έμφυλης βίας.