Θεσσαλονίκη: Δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη

Pixabay
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, η οποία εορτάζεται στις 6 Απριλίου 2026, η Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης του ΠΕ.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση αθλητισμού και ψυχαγωγίας στον χώρο της Μονάδας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη σύνδεση της σωματικής δραστηριότητας με την ψυχική ευεξία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, από 10:30 π.μ. έως 12:00μ., με τη συμμετοχή επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν από κοινού σε δραστηριότητες άθλησης και ψυχαγωγίας, σε ένα κλίμα συνεργασίας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής σύνδεσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της σωματικής δραστηριότητας ως μέσο προαγωγής της υγείας, της κοινωνικής ένταξης, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Στο πλαίσιο της δράσης, καλείται όλο το προσωπικό της Μονάδας να συμμετάσχει ενεργά και, συμβολικά, την ημέρα αυτή να προσέλθει στην εργασία του με αθλητική ενδυμασία (αθλητικές φόρμες), ενισχύοντας το μήνυμα της συλλογικότητας και της συμμετοχής.

