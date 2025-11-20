Βορίζια: Συνεδριάζει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για τον 23χρονο με την βόμβα

Από την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών κρίνεται το μέλλον του 23χρονου, που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα σε σπίτι στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, γιος του έγκλειστου με το προσωνύμιο «Κούνελος» και ξάδελφος του δολοφονηθέντα Φανούρη Καργάκη, κατηγορείται από τις Αρχές για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Ο νεαρός συνελήφθη και κρατήθηκε μέχρι να απολογηθεί, ωστόσο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Κι αυτό γιατί εισαγγελέας κι ανακρίτρια διαφώνησαν για την προφυλάκισή του κι ως εκ τούτου, η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο συνεδριάζει σήμερα το πρωί.

Ο νεαρός φέρεται να παρουσίασε άλλοθι για το επίμαχο διάστημα, όπου τοποθετήθηκε και πυροδοτήθηκε ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν αρχίσει το αιματοκύλισμα.

Το δικαστικό συμβούλιο καλείται πλέον να αποφανθεί για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 23χρονου, ο οποίος αν κριθεί ένοχος και δεν πειστούν τα μέλη του συμβουλίου από το άλλοθι που παρουσίασε, θα ακολουθήσει τον δρόμο των υπόλοιπων 8 που βρίσκονται ήδη στη φυλακή για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Οι δικηγόροι του 23χρονου θεωρούν ότι η προφυλάκισή του δεν στέκει και προβάλλουν σθεναρά τον ισχυρισμό του άλλοθι, σύμφωνα με το οποίο ο νεαρός βρισκόταν σε γάμο τη νύχτα και τα ξημερώματα επέστρεφε στο σπίτι του, που ήταν πολύ κοντά σ’ αυτό που έσκασε η βόμβα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο εισαγγελέας που δεν τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισης, εισηγήθηκε την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμου Φαιστού και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Αύριο η απολογία του πατέρα Φραγκιαδάκη

Σε ό,τι αφορά στον πατέρα της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο 58χρονος, που είδε τα τέσσερα παιδιά του να προφυλακίζονται για τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην δολοφονία του Φανούρη Καργάκη, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, και ο 58χρονος φέρεται να πρωταγωνίστησε στο μακελειό, ανοίγοντας πυρ κατά του Καργάκη. Μία από τις καταθέσεις είναι από τη μητέρα του δολοφονηθέντα. Οι δικηγόροι του 58χρονου πάντως, δηλώνουν προβληματισμένοι από την κλήτευσή του, καθώς ο πατέρας των Φραγκιαδάκηδων φέρεται να βρισκόταν στο ΑΤ Φαιστού την ώρα του αιματοκυλίσματος για να καταγγείλει την τοποθέτηση της βόμβας.