Βορίζια: “Ο εντολέας μου δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα όπλα, δεν πυροβόλησε εκείνος”, λέει ο Απόστολος Λύτρας

Το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου πέρασε στις 11 το πρωί της Τετάρτης (25/2) ο προφυλακισμένος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία για την αιματηρή υπόθεση στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της απολογίας, ανέφερε ότι πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη πλήρη και συμπληρωματική απολογία του εντολέα του, καθώς στην αρχική διαδικασία δεν είχε τοποθετηθεί επί της ουσίας. Όπως εξήγησε, ο κατηγορούμενος είχε επιλέξει τότε να μη μιλήσει, θεωρώντας ότι θα κληθεί εκ νέου σε λίγες ημέρες, «ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, με βασικό στοιχείο ένα βίντεο διάρκειας 34 δευτερολέπτων. Στο βίντεο εμφανίζονται δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας κρατά όπλο και πυροβολεί.

Κατά τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του ισχυρίστηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με τη χρήση όπλου. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, προσπάθησε να συγκρατήσει τον συγκατηγορούμενό του που φέρεται να πυροβόλησε. Μάλιστα, επικαλέστηκε την παρουσία συγκεκριμένων αστυνομικών στο σημείο, οι οποίοι –σύμφωνα με τον ίδιο– μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν κρατούσε όπλο.

Ο κ. Λύτρας τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης. Όπως υποστήριξε, έχει ήδη πραγματοποιηθεί ανάλυση του βίντεο από πραγματογνώμονα, από την οποία –κατά την υπεράσπιση– δεν προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κρατούσε αντικείμενο ή όπλο, ενώ στον χώρο δεν εντοπίστηκε δεύτερο όπλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό αίτημα της υπεράσπισης θα είναι να κληθούν να καταθέσουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό, ώστε να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Ερωτηθείς αν ο εντολέας του γνωρίζει τι απέγιναν τα όπλα μετά το περιστατικό, ο κ. Λύτρας απάντησε αρνητικά, τονίζοντας πως, αν γνώριζε κάτι, θα το είχε αναφέρει. Υποστήριξε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε καλές σχέσεις και με τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ κατέληξε ότι δεν είχε προσωπική διαφορά με κανέναν, όπως είπε ο κ. Λύτρας υπάρχουν και μάρτυρες από την αντίθετη πλευρά που καταθέτουν ότι βρέθηκε στο σημείο με σκοπό να βοηθήσει.