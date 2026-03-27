Τη Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη – Πότε καταθέτουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες

Την ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη στην οποία θα καταθέσουν, σε τρεις συνεδριάσεις, αστυνομικοί και φίλαθλοι που βρίσκονταν το μοιραίο βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη». 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται όμως και οι καταθέσεις τριών προστατευόμενων μαρτύρων, που όπως ανέφερε ο πρόεδρος της έδρας, θα καταθέσουν μετά το Πάσχα.

Πρόκειται για μάρτυρες που έχουν δώσει κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στο εδώλιο 142 κατηγορουμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία είναι και οι ίδιοι οπαδοί του Ολυμπιακού και ήταν ανάμεσα στους προσαχθέντες μετά τα επεισόδια. Οι ίδιοι φέρεται να έδωσαν πολλές πληροφορίες για τα όσα έγιναν πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του Γιώργου Λυγγερίδη για αυτό και αναμένεται με τόσο ενδιαφέρον η κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου. 

