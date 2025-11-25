MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τέσσερις κατηγορούμενοι που διώκονται ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές, κυρίως σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας …αδυναμία σε χρηματοκιβώτια. Η συνολική τους λεία προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Τη δράση τους αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Συνολικά βαρύνονται με 19 κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που έγιναν τους τελευταίους πέντε μήνες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλλα και Κιλκίς.

Οι κατηγορούμενοι (δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί) –με συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους και σχετικό ποινικό παρελθόν– φαίνεται πως επέλεγαν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς, χρησιμοποιούσαν οχήματα 4×4, ενώ κινούνταν μέσω αγροτικών δρόμων τόσο κατά την προσέγγιση των «στόχων» όσο και κατά τη διαφυγή τους. Επιπλέον, φρόντιζαν να καταστρέφουν κάμερες ασφαλείας που διέθεταν οι επιχειρήσεις και με φορητούς πομποδέκτες παρακολουθούσαν τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την ίδια δικογραφία, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», λάμβαναν επιδόματα, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπαιζαν χρηματικά ποσά σε διάφορα τυχερά παίγνια.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη -μεταξύ άλλων- για διακεκριμένες κλοπές και συμμορία, πράξεις τις οποίες απολογούμενοι φέρεται πως αρνήθηκαν. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Επτά τροφές της μεσογειακής διατροφής που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Δυο νεκροί και 6 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Βορίζια: Τα παιδιά των δύο οικογενειών επέστρεψαν στο σχολείο μετά το μακελειό – “Είναι τραυματισμένα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Τα κόμματα να στηρίξουν τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής – Είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 16 ώρες πριν

Τι απαγορεύεται να μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου – Τα πρόστιμα που ισχύουν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Προσωπικός Αριθμός στο κινητό – Πώς εμφανίζεται στο νέο gov gr wallet