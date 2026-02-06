Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη πέντε ετών για τον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον γιο του – Θα εκτίσει κατ’ οίκον την ποινή του

Ποινή κάθειρξης πέντε ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον 41χρονο γιο του, τον Οκτώβριο του 2022, μέσα σε διαμέρισμα στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το protothema.gr o κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία, με την ελαφρυντική περίσταση της ψυχικής ορμής, ενώ αθωώθηκε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Επιπλέον, του αναγνωρίστηκε – όπως και πρωτόδικα – το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Το δικαστήριο αποφάσισε ο ηλικιωμένος να μην επιστρέψει στη φυλακή, αλλά να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του κατ’ οίκον.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος επέφερε 18 τραύματα με σκεπάρνι στο κεφάλι του γιου του, με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα. Όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του 41χρονου αποδόθηκε σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά την πράξη του, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του με κατάποση χαπιών.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 41χρονου επέστρεψε στο διαμέρισμα, εντοπίζοντας τον γιο της μέσα σε λίμνη αίματος και τον σύζυγό της αναίσθητο δίπλα του.

Στην απολογία του, ο 72χρονος ανέφερε ότι, μετά από χτύπημα που δέχθηκε με πατερίτσα από τον 41χρονο, δεν θυμάται τίποτα, ενώ πατέρας και γιος καβγάδιζαν συχνά λόγω της τοξικομανίας του δεύτερου.

«Πάντα ζητούσε χρήματα και, όταν δεν του δίναμε, τα έσπαγε όλα. Τον είχα ξαναχτυπήσει», ανέφερε ο κατηγορούμενος, προσθέτοντας ότι «βγαίνοντας στο μπαλκόνι με χτύπησε πίσω στο κεφάλι με πατερίτσα. Μετά δεν θυμάμαι τι έγινε».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι χτύπησε με το σκεπάρνι το θύμα στο κεφάλι, ωστόσο δεν θυμόταν πόσα χτυπήματα του κατάφερε. Σημειώνεται ότι πρωτόδικα επιβληθεί ποινή κάθειρξης 11 ετών στον κατηγορούμενο και βρισκόταν κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα.