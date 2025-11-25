Θεσσαλονίκη: Καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρές βλάβες μετά από “αναίμακτη” αισθητική παρέμβαση σε δήθεν κέντρο αισθητικής

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος κέντρου αισθητικής στη Θεσσαλονίκη διατυπώνει η δημοσιογράφος Καρολίνα Παππού, η οποία υποστηρίζει ότι υπέστη μόνιμες βλάβες μετά από αισθητική παρέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η κ. Παππού ανέφερε ότι επισκέφθηκε το συγκεκριμένο χώρο για μια δωρεάν υπηρεσία καθαρισμού προσώπου, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Κατά την επίσκεψή της, όπως λέει, της προτάθηκε επιπλέον αισθητική παρέμβαση, την οποία αποδέχθηκε αφού πρώτα ενημερώθηκε πως διενεργείται από πρόσωπο που της συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγιναν ενέσεις σε σημεία στα οποία δεν είχε συναινέσει, όπως στο στήθος και κοντά στα μάτια. «Μετά την ολοκλήρωση της “αναίμακτης” επέμβασης, ο υποτιθέμενος πλαστικός χειρουργός εξαφανίστηκε και από εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα αποτελέσματα που της είχαν υποσχεθεί δεν εμφανίστηκαν ποτέ, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε φλεγμονές, οιδήματα στο πρόσωπο και προβλήματα στην όραση, τα οποία –όπως αναφέρει– χαρακτηρίζονται πλέον από γιατρούς ως μόνιμες βλάβες.

Η κ. Παππού ισχυρίζεται ότι πριν ακόμη ζητήσει εξηγήσεις, της είχε ζητηθεί και είχε καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό, περίπου 5.000 ευρώ, το οποίο –σύμφωνα με τα λεγόμενά της– το κέντρο αρνήθηκε να επιστρέψει παρά τα προβλήματα που είχαν ήδη προκύψει.

Κατά την προσωπική της έρευνα, η δημοσιογράφος αναφέρει ότι εντόπισε άτομα τα οποία φέρονται να πραγματοποιούσαν πράξεις ιατρικού χαρακτήρα χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη ιδιότητα. Παράλληλα, υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο κέντρο αλλάζει συχνά ονομασία, ΑΦΜ και εταιρική μορφή, πρακτική που –όπως λέει– δυσκολεύει τα θύματα να αναζητήσουν δικαίωση.

Η καταγγελία της έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο σχετικής έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας, υπάρχουν και άλλα άτομα που φέρεται να έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα.