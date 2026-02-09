MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στον εισαγγελέα οι γονείς του κοριτσιού, που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το κορίτσι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου.

Το παιδί βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν βρέθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στο σιντριβάνι. Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που ειδοποιήθηκαν από περίοικους για το συμβάν έβγαλαν το παιδί από το συντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί το παιδί επανήλθε μετά από τεράστιες προσπάθειες των γιατρών και πλέον βρίσκεται στην εντατική διασωληνωμένο.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, συνελήφθησαν και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καλλιθέα

