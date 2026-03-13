Στον εισαγγελέα ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) ο Πολωνός που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) στη Σούδα για κατασκοπεία.

Ο συλληφθείς φέρεται να φωτογράφιζε τα πλοία που βρίσκονται στη βάση και να έστελνε το υλικό στην Πολωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Πολωνός κυκλοφορούσε στο νησί με ένα λευκό βαν (διαμορφωμένο ως τροχόσπιτο) και η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον των Αρχών.

Από την έρευνα που έγινε στο βαν εντοπίστηκε ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ και ένα USB stick, ενώ στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από τη βάση.

Αν και ο άνδρας αρνείται τις κατηγορίες, ύποπτο κρίνεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο προηγούμενα έτη -το 2024 και το 2025- βρισκόταν και πάλι στο ίδιο σημείο στο Μαράθι, από τον Οκτώβριο μέχρι και τις αρχές της Άνοιξης.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που γίνεται στη Σούδα σε ένα διάστημα μερικών μηνών. Η αρχή έγινε τον περασμένο Ιούνιο με τη σύλληψη ενός Αζέρου και συνεχίστηκε πριν από μερικές ημέρες όταν και συνελήφθη ένας Γεωργιανός.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Τραμπ προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν: Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Με φωτογραφίες και αριθμό χιλιομέτρων πλέον τα οχήματα που δημοπρατούνται

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης: Πλημμύρισε η πίστα, νερά μπήκαν από την οροφή στο κτίριο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κρήτη: Αγωνία για δύο αδελφές που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο – Βελτίωση για τη 22χρονη, σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 52 λεπτά πριν

Κ. Χατζηδάκης: Εξετάζονται παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Έστησαν εργαστήρι υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε διώροφη κατοικία – Κατασχέθηκαν πάνω από 2,9 κιλά χασίς – Φωτο και βίντεο