Στον εισαγγελέα ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) ο Πολωνός που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) στη Σούδα για κατασκοπεία.

Ο συλληφθείς φέρεται να φωτογράφιζε τα πλοία που βρίσκονται στη βάση και να έστελνε το υλικό στην Πολωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Πολωνός κυκλοφορούσε στο νησί με ένα λευκό βαν (διαμορφωμένο ως τροχόσπιτο) και η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον των Αρχών.

Από την έρευνα που έγινε στο βαν εντοπίστηκε ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ και ένα USB stick, ενώ στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από τη βάση.

Αν και ο άνδρας αρνείται τις κατηγορίες, ύποπτο κρίνεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο προηγούμενα έτη -το 2024 και το 2025- βρισκόταν και πάλι στο ίδιο σημείο στο Μαράθι, από τον Οκτώβριο μέχρι και τις αρχές της Άνοιξης.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που γίνεται στη Σούδα σε ένα διάστημα μερικών μηνών. Η αρχή έγινε τον περασμένο Ιούνιο με τη σύλληψη ενός Αζέρου και συνεχίστηκε πριν από μερικές ημέρες όταν και συνελήφθη ένας Γεωργιανός.

