ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο 29χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό, μετά από παρεξήγηση για τροχαίο, την Δευτέρα στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα τού επιτέθηκε ενώ ισχυρίζεται ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα αλλά ότι ο θάνατος προήλθε από υπερτροφική μυοκαρδίτιδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 29χρονος φαίνεται να είπε στον Ανακριτή:

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου».

Νέος Κόσμος

