Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την δολοφονική επίθεση του 29χρονου στον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Τα πλάνα που εξασφάλισε το MEGA και το Live News απεικονίζουν τη στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα, το λευκό όχημα του 58χρονμο πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος έχει φορέσει το κράνος του και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του.

Ο 58χρονος προσπαθεί ΄μέσα από το αυτοκίνητο να ψεκάσει τον 29χρονο με σπρέι πιπεριού, με τον νεαρό να τινάζεται.

Στη συνέχεια ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του οχήματος, ωστόσο ο 58χρονος βάζει μπρος και αποχωρεί από το σημείο.

Ο νεαρός γυρίζει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει.

Δίωξη για ανθρωποκτονία

Στο μεταξύ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε την Τετάρτη ο 29χρονος που ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου.

Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παραπέμπεται να απολογηθεί σε ανακριτή.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου και για αυτό κυκλοφορούσε ελεύθερος.

