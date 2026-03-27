Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Στα δικαστήρια Καρδίτσας οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή (27/03), περί τις 11:00 το πρωί ο δεύτερος από τους δύο δράστες που εμπλέκονται στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου την περασμένη Κυριακή, στην περιοχή των Καμινάδων.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, η απολογία του διήρκεσε δύο και πλέον ώρες και σύμφωνα με την ετυμηγορία Εισαγγελέα και Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Συνοδεία αστυνομικών, με τους συγγενείς του θύματος αλλά και αρκετό κόσμο να βρίσκεται επί ποδός έξω από το δικαστικό μέγαρο, ο 16χρονος αποχώρησε γύρω στις 14:00 και θα οδηγηθεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων όπως ήδη έχει συμβεί και με τον 17χρονο, καθ’ ομολογία δολοφόνο του 51χρονου άνδρα.