Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Στα δικαστήρια Καρδίτσας οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή (27/03), περί τις 11:00 το πρωί ο δεύτερος από τους δύο δράστες που εμπλέκονται στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου την περασμένη Κυριακή, στην περιοχή των Καμινάδων.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, η απολογία του διήρκεσε δύο και πλέον ώρες και σύμφωνα με την ετυμηγορία Εισαγγελέα και Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Συνοδεία αστυνομικών, με τους συγγενείς του θύματος αλλά και αρκετό κόσμο να βρίσκεται επί ποδός έξω από το δικαστικό μέγαρο, ο 16χρονος αποχώρησε γύρω στις 14:00 και θα οδηγηθεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων όπως ήδη έχει συμβεί και με τον 17χρονο, καθ’ ομολογία δολοφόνο του 51χρονου άνδρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Κοζάνη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Έτσι “γεννήθηκε” το “Μαρινέλλα” – Η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Έχω βίντεο με τη μαμά μου, αλλά δεν μπορώ ακόμα να τα δω

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε “Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη” για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη – Δείτε βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 ώρες πριν

Βόρεια Ελλάδα: Σκοτώνουν με δηλητηριασμένα δολώματα ζώα και πουλιά

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στη Λιβύη σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ