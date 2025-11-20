Ποινική δίωξη στην Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες – Οδηγείται στο αυτόφωρο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος της ηθοποιού, Δήμητρας Ματσούκα.
Αναλυτικά και σύμφωνα με το iefimerida.gr, αντιμετωπίζει κατηγορίες για:
-επικίνδυνη οδήγηση
-κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες
-οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα
Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.
Υπενθυμίζεται πως η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.