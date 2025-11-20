MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ποινική δίωξη στην Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες – Οδηγείται στο αυτόφωρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος της ηθοποιού, Δήμητρας Ματσούκα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το iefimerida.gr, αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

-επικίνδυνη οδήγηση
-κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες
-οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται πως η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Δήμητρα Ματσούκα

