Ποινική δίωξη στην Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες – Οδηγείται στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος της ηθοποιού, Δήμητρας Ματσούκα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το iefimerida.gr, αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

-επικίνδυνη οδήγηση

-κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες

-οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται πως η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.