Ένωση Ευρωπαίων Εισαγγελέων: Στηρίζουμε πλήρως τους Έλληνες συναδέλφους μας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων εκφράζει την πλήρη στήριξη της στους Έλληνες εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς, για τα σχόλια που δέχονται με αφορμή την σε εξέλιξη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, η Ένωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων που συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλων των Ευρωεισαγγελιών της ΕΕ, σε εσωτερικό έγγραφό της που διακινείται μεταξύ των Ευρωεισαγγελιών των κρατών μελών, υπογραμμίζει ότι «στηρίζουν σθεναρά το κράτος δικαίου, όπως εκφράζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη και την υπεράσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και προσθέτουν ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολιτικά ουδέτερη και υποστηρίζει τον σεβασμό της Δημοκρατίας και της ισότητας».

Η Ένωση των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα δημόσια σχόλια σχετικά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διεξήχθησαν και συνεχίζουν να διεξάγονται στην Ελλάδα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητος θεσμός και οι ενέργειές της καθοδηγούνται αποκλειστικά από τον νόμο».

Και συνεχίζει το έγγραφο:

«Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να διεξάγει αμερόληπτα έρευνες σχετικά με εγκλήματα που επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προστασία της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου, οι ενέργειές τους δεν μπορούν να υπόκεινται σε αδικαιολόγητες πιέσεις και ούτε ζητούν, ούτε λαμβάνουν οδηγίες από άτομο εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Και καταλήγει: «Στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων μας που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη».

Μάλιστα, περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας της αναφέρεται ότι «είναι ένα ενιαίο γραφείο που αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα αποκεντρωμένο επίπεδο, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει τις έρευνες στο κράτος μέλος, υπό την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των μόνιμων τμημάτων».