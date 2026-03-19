Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Επαγγελματίας συκοφάντης και κουραστικά επικίνδυνη η Κωνσταντοπούλου

Οι δηλώσεις για «στημένη δίκη» και «εκβιαζόμενους δικαστές» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τα Τέμπη, προκάλεσε την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και εισαγγελέων.

Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «αναίδεια» και για «παρανοϊκά σενάρια» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους και προσθέτουν:

«Η συγκεκριμένη δικηγόρος -πολιτικός- επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού. Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».