ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η εισαγγελέας Αμαλιάδας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Η λειτουργός της Δικαιοσύνης αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών κλήσεων, διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το αμέσως προσεχές διάστημα, έγραψε το anikolouli.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά και μόνο στην Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή.

Η κατηγορούμενη επιχείρησε να στοχοποιήσει τη μητέρα, ωστόσο τα στοιχεία της δικογραφίας, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της, αποδομώντας πλήρως το αφήγημά της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, αντιμετωπίζει ήδη τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένης και σε απόπειρα.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το «Τούνελ», που την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου μετέδωσε πρώτο την πληροφορία ότι η δικαιοσύνη καταλήγει πως το μόνο πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Ειρήνη Μουρτζούκου

