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Δίκη Τεμπών: Η εισαγγελέας ζήτησε άρση απορρήτου για το κινητό του σταθμάρχη, στο μικροσκόπιο κλήσεις και μηνύματα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η άρση του απορρήτου της κινητής συσκευής του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, προκειμένου να διερευνηθούν τα δεδομένα του τηλεφώνου του.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική πρόταση αφορά τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων, αλλά και τη διερεύνηση του εάν από τη συσκευή έχουν διαγραφεί στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες της μοιραίας νύχτας.

Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα αιτήματά τους προς τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη.

Επεσήμανε την έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου που συσχετίστηκε τρεις μέρες πριν την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου η οποία αναφέρει παρέμβαση στα ηχητικά από το καταγραφικό. Τόνισε επίσης το«εντεκάλεπτο κενό» στις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών-μηχανοδηγών αφού αναχώρησε η αμαξοστοιχία από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, στοιχείο που κατά την ίδια αποτελεί έκπληξη καθώς οι επικοινωνίες όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τακτικές.

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη

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