MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ζητούν ελαφρυντικά οι 42 καταδικασθέντες – “Βασανισμένο” χαρακτήρισε τον Μιχαλολιάκο ο δικηγόρος του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τη «μάχη» των ελαφρυντικών από τους συνηγόρους των 42 καταδικασθέντων, συνεχίζεται η δεύτερη ημέρα έκδοσης απόφασης στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή.

Όπως μεταδίδει το newsit.gr, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την αγόρευσή του, ο Δημήτρης Παπαδέλλης, για λογαριασμό του πρώην ηγέτη της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, ζητώντας τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

Ο κ. Παπαδελλης προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της Μάγδας Φύσσα, όταν χαρακτήρισε τον Μιχαλολιάκο «τον πιο βασανισμένο από αυτή τη διαδικασία». Αφού επανέλαβε ότι ο εντολέας του καταδικάστηκε για τις ιδέες του και τίποτα άλλο…. είπε στους δικαστές ότι ο άλλοτε αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Χρυσής Αυγής είναι ο ίδιος άνθρωπος, από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα. 

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος, με την προσωπικότητα, με τις ίδιες αρχές, έχει εκτεθεί στην κοινωνία και έχει κατέλθει σε όλες τις εκλογές. Κρυστάλλινος βίος, είναι στο δρόμο, στις συνεντεύξεις, είναι παντού….η πορεία του δεν έχει αλλάξει, απόλυτα συνεπής, κρυστάλλινη, στην ιδεολογία που του λέτε. Δεν ήταν κρυμμένος, ούτε σε γυάλα, ούτε τίποτε…. Δεν έχει κάνει τίποτε διαφορετικό από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα», είπε μεταξύ άλλων ο συνήγορος Μιχαλολιακου, κάνοντας τη Μάγδα Φύσσα να μιλά για… «κωμωδία». 

Εχθές (04.03.2026) άλλοι συνήγοροι των καταδικασθέντων έδωσαν «αγώνα » προκειμένου να πετύχουν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους, σε μια προσπάθεια να τους ρίξουν στα «χαμηλά», ή να αποφύγουν εκ νέου τη φυλακή. 

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι νομικοί εκπρόσωποι ήταν η ηλικία των καταδικασθέντων (είναι 80 χρόνων), το…. επάγγελμα (αγρότης, άνθρωπος της βιοπάλης), αλλά και το λευκό ποινικό μητρώο. 

Σχετικά είπε εχθές η Βάσω Πανταζή, συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη, ότι ο εντολέας της «είναι ο μόνος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης που έχει λευκό ποινικό μητρώο”. Η κ. Πανταζή, χαρακτήρισε τον τελεσίδικα καταδικασμένο πελάτη της, «επιτομή της ελαφρυντικής περίστασης της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη» και συμπλήρωσε ότι “είναι το μοναδικό φαινόμενο που κατηγορούμενος, που βρίσκεται η δίκη του σε εξέλιξη, που το 2023, το κόμμα του, Έλληνες, έλαβε στις δημοσκοπήσεις 13%”. 

Χρυσή Αυγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 55 λεπτά πριν

Αδιανόητο επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του Ιράν: Τον έβγαλαν σηκωτό και του έσπασαν το χέρι – Δείτε βίντεο

ΖΩΔΙΑ 14 ώρες πριν

Άνοιξη 2026: Τα τέσσερα ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Στάρμερ: Μην δίνετε σημασία στις δηλώσεις Τραμπ αλλά στην στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας-ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουρκικά ΜΜΕ κατά Δένδια: Μας στοχοποιεί στη μέση του πολέμου, αυθάδη λόγια σαν απειλή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

ΗΠΑ: Η πρώτη πτήση τσάρτερ Αμερικανών αναχώρησε από τη Μέση Ανατολή

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

Δενδροφύτευση στη Θέρμη με τη συμμετοχή μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής