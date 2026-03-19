Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Κωνσταντοπούλου: “Επαγγελματίας συκοφάντης και κουραστικά επικίνδυνη”

«Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αφορμή, στάθηκαν τα λεγόμενα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία μιλώντας για την υπόθεση των Τεμπών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε εκβιαζόμενους δικαστές. «Ήρθε εδώ καταδρομικά ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης, αυτός που είναι πολυγραφότατος σε δελτία Τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιτιθέμενος σε μας, στους συγγενείς, στους συνηγόρους, σε όποιον αμφισβητεί τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και υπερασπιζόμενος επίορκους δικαστές και εισαγγελείς και υπεραμυνόμενος αξιόποινων πράξεων.

Τι ήρθε να κάνει ο κ. Σεβαστίδης στις 10 Μαρτίου εδώ. Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί. Τι έχει πάθει πρόεδρος που δεν το ξέρει ούτε εισαγγελέας, ούτε η γραμματέας, ούτε κανείς και δικαιολογεί αναρρωτική άδεια για άγνωστη αιτία και η άγνωστη ασθένεια, μέχρι τις 30 Μαρτίου. Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Πρωτοδικείου Αθηνών

Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες.

Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός – επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού.

Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει έντονα κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.

Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις.