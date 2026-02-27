Διατάχθηκε πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα

Αυτεπάγγελτη πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Σωτήρης Φέλιος, σε βάρος του δικηγόρου ο οποίος μέσα σε δικαστική αίθουσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών οπλοφορούσε μεν νόμιμα, αλλά είχε το όπλο σε εμφανές σημείο του σώματός του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, αφορμή για την εντολή διεξαγωγής πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας αποτέλεσαν σχετικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου.

Ειδικότερα, πριν από λίγες μέρες στο Πρωτοδικείο Αθηνών, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο μέσα στην δικαστική αίθουσα και μάλιστα το όπλο το είχε σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, έτσι ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παράγοντες της δίκης (δικαστές, δικηγόροι, κ.λπ.).

Στην διακοπή της δίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου ζήτησε από αστυνομικούς του δικαστηρίου να ελέγξουν τον συνήγορο και στη συνέχεια το όπλο αφαιρέθηκε.

Τώρα, μετά την παρέμβαση του κ. Φέλιου, ανατέθηκε σε Πειθαρχικό Σύμβουλο η διερεύνηση της συμπεριφοράς του εν λόγω δικηγόρου, που είναι εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις.