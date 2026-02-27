MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στις 4 Μαρτίου θα ανακοινωθεί από την πρόεδρο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η ετυμηγορία της δικαιοσύνης για την υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή».

Το δικαστήριο είχε ορίσει για σήμερα την ανακοίνωση περί της ενοχής, ωστόσο ειδοποίησε τους παράγοντες της δίκης ότι δεν είναι έτοιμο. Έτσι σήμερα οι δικαστές ανέβηκαν στηνδρα για να οριστεί νέα δικάσιμος. Όπως είπε η πρόεδρος, η διάσκεψη των δικαστών δεν έχει ολοκληρωθεί και έτσι η απόφαση θα ανακοινωθεί το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου έχει ζητήσει από τους δικαστές να κηρύξουν ενόχους, όπως και πρωτοδίκως και τους 42 κατηγορουμένους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε ένταξη, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 και την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη, κατά την διάρκεια άγριας επίθεσης «τάγματος εφόδου» της Χρυσής Αυγής στο σπίτι που έμενε με άλλους συμπατριώτες του, το 2012.

