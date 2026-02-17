Χαλκιδική: Καταδικάστηκε πρώην δήμαρχος για απιστία – Δεν διεκδίκησε δημοτικές εκτάσεις “φιλέτο” από καταπατητές

Με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε πρώην Δήμαρχος Σιθωνίας σε κάθειρξη επτά ετών, για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του δήμου. Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε και ο τότε νομικός σύμβουλος.

Όπως μεταδίδει το ertnews, η υπόθεση αφορά την περίοδο μετά το 2011, όταν ιδιώτες διεκδίκησαν με αγωγές χρησικτησίας στα δικαστήρια, έκταση 100 στρεμμάτων, έκταση «φιλέτο» στην παραλία της Συκιάς, στη Χαλκιδική και την πήραν χωρίς ο δήμος, όπως αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου, να αντιδράσει νομικά σε αυτό προκειμένου να διεκδικήσει τις εκτάσεις που ήταν δημοτικές.

Οι εκτάσεις κατέληξαν τελικά σε ιδιώτες, ο δήμος αντέδρασε το 2016, όμως ήδη το 2015 είχαν εκδοθεί αποφάσεις των δικαστηρίων και οι εκτάσεις αυτές, με 17 αγωγές που είχαν κατατεθεί, πέρασαν στα χέρια ιδιωτών.

Ο δήμαρχος από την πλευρά του, χθες στην απολογία του, υποστήριξε ότι ούτε γνώριζε, ούτε είχε ενημέρωση για τις εκτάσεις αυτές και μίλησε για παράλειψη, που όπως είπε δεν υποκρύπτει κανένα δόλο. Ο πρώην δήμαρχος Σιθωνίας και ο τότε νομικός σύμβουλος αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.