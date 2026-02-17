MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ξεκίνησαν οι νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στη Γενεύη

|
THESTIVAL TEAM

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδας ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και μια πηγή εντός της ρωσικής ομάδας.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στο Facebook.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

ΗΠΑ Ουκρανία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026 και η Καθαρά Δευτέρα – Πότε κλείνουν τα σχολεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τασούλας: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ φώτισε με το έργο της τη διαχρονική όψη της ελληνικότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Η ΑΑΔΕ πατάει γκάζι κατά της φοροδιαφυγής με υπερωρίες για διασταυρώσεις από τράπεζες έως social media

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Η ζωή της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέα και νέο επιστήμονα

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Akylas: Η συγκίνηση της μητέρας του όταν ανακοινώθηκε ότι είναι ο μεγάλος νικητής στον ελληνικό τελικό – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου