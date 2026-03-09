Βέλγιο: Έκρηξη έξω από συναγωγή της Λιέγης – “Ακραία πράξη αντισημιτισμού” καταγγέλλουν οι αρχές

Σοκ προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από τη συναγωγή της Λιέγης, στο Βέλγιο.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης κάνουν λόγο για μια εγκληματική ενέργεια με σαφή αντισημιτικά κίνητρα, η οποία στοχεύει στην τρομοκράτηση της τοπικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 π.μ. τοπική ώρα, στην οδό Rue Léon Frédéricq.

Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια και βιτρίνες σε απέναντι κτίρια, ωστόσο ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Explosion cette nuit devant une synagogue à Liège : la rue est fermée, un périmètre de sécurité établi https://t.co/KyUkdexwGn March 9, 2026

Η αστυνομία της Λιέγης απέκλεισε αμέσως την περιοχή, ενώ ειδικά καλύμματα τοποθετήθηκαν μπροστά από το κτίριο εν αναμονή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ως βέβαιο ότι πρόκειται για εμπρηστική επίθεση, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κλιμάκιο της οποίας αναμένεται στο σημείο εντός της ημέρας.

Une explosion s'est produite devant une synagogue à Liège https://t.co/5SE167pM75 — DH les Sports + (@ladh) March 9, 2026

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Λιέγης καταδίκασαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ακραία βίαιη πράξη αντισημιτισμού».