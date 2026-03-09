MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βέλγιο: Έκρηξη έξω από συναγωγή της Λιέγης – “Ακραία πράξη αντισημιτισμού” καταγγέλλουν οι αρχές

Φωτογραφία: sudinfo.be
|
THESTIVAL TEAM

Σοκ προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από τη συναγωγή της Λιέγης, στο Βέλγιο.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης κάνουν λόγο για μια εγκληματική ενέργεια με σαφή αντισημιτικά κίνητρα, η οποία στοχεύει στην τρομοκράτηση της τοπικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 π.μ. τοπική ώρα, στην οδό Rue Léon Frédéricq.

Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια και βιτρίνες σε απέναντι κτίρια, ωστόσο ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία της Λιέγης απέκλεισε αμέσως την περιοχή, ενώ ειδικά καλύμματα τοποθετήθηκαν μπροστά από το κτίριο εν αναμονή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ως βέβαιο ότι πρόκειται για εμπρηστική επίθεση, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κλιμάκιο της οποίας αναμένεται στο σημείο εντός της ημέρας.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Λιέγης καταδίκασαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ακραία βίαιη πράξη αντισημιτισμού».

Βέλγιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

