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Τρεις νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη δυτική Γερμανία

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THESTIVAL TEAM

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Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε αγροτική έκταση νότια του Μενχενγκλάντμπαχ στη δυτική Γερμανία, παρασύροντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίλφερσουμ, βόρεια της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου WDR. Λίγο μετά την είσοδο του στον γερμανικό εναέριο χώρο έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη το πρωί κοντά στην κοινότητα Έρκελεντς-Γκέρντερατ.

Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους διαπίστωσαν πως κανείς από τους επιβαίνοντες στο Cessna δεν επέζησε. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γερμανία

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