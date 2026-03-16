Τραμπ: Το ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ πλήττουν το ιρανικό καθεστώς με όλη τους τη δύναμη», ενώ υπογράμμισε ότι «το ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί».

«Έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί, η Πολεμική Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, όπως και το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ πολλά πλοία έχουν βυθιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας ότι από την έναρξη του πολέμου η Ουάσινγκτον έχει χτυπήσει περισσότερους από 7.000 στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Έσπερναν τον τρόμο για 47 χρόνια. Πλέον ο κόσμος, μέσω των ΗΠΑ και τη βοήθεια του Ισραήλ βλέπει αυτό που θα έπρεπε να γίνει πριν από πολλά χρόνια», είπε. Έπειτα, πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν πετύχει μείωση κατά 90% στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τους και μείωση κατά 95% στις επιθέσεις με drones».

Συνέχισε λέγοντας ότι περισσότερα από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί την τελευταία μιάμιση εβδομάδα. Σχολίασε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 πλοία τοποθέτησης ναρκών, καθώς ισχυρίζεται ότι η ικανότητα των ιρανικών drones «πλησιάζει το μηδέν», χωρίς να παρέχει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.