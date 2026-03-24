Τραμπ: Το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία, συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνοντας ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει «τεράστια επιτυχία» η επιχείρηση στο Ιράν και τόνισε ότι αν και έχουν σκοτωθεί οι ηγέτες της χώρας οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με «τους σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μία συμφωνία».

«Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και θα δούμε τι θα συμβεί» είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

«Αυτό που είπα χθες ήταν απολύτως ακριβές. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις επί του παρόντος», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμα ότι το Ιράν έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες «ένα πολύ μεγάλο δώρο», το οποίο σχετίζεται τόσο με την ενέργεια όσο και με το Στενό του Ορμούζ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το γιατί θα μιλούσε με το Ιράν αν δεν το εμπιστεύεται, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα κάνουν συμφωνία».

Πρόσθεσε ότι «χθες έκαναν κάτι καταπληκτικό. Μας έδωσαν ένα δώρο, και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν πολύ μεγάλο και αξίας τεράστιου ποσού, και δεν πρόκειται να σας πω τι ακριβώς είναι, αλλά ήταν σημαντικό. Αυτό σήμαινε για μένα ένα πράγμα — ότι έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το δώρο σχετίζεται με «πετρέλαιο και φυσικό αέριο». Όταν ρωτήθηκε αν αφορά το Στενό του Ορμούζ, επιβεβαίωσε ότι «ναι, σχετίζεται με τη ροή και το στενό».