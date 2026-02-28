Τραμπ: Πιστεύω ότι οι πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ είναι σωστές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο NBC News πως πιστεύει ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός είναι σωστές.

“Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σωστή εκδοχή”, είπε ο Τραμπ στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν νωρίτερα σε δηλώσεις τους ότι ο Χαμενεΐ έχει εξοντωθεί και ότι «το πτώμα του ανασύρθηκε από τα ερείπια του παλατιού του».

Συγκεκριμένα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων. Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκε η σορός του.

Την ίδια ώρα ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Νετανιάχου είδε φωτογραφίες της σορού του Χαμενεΐ.

Επιπλέον, ο Γέχιελ Λάιτερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ενημέρωσε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στο συγκρότημα όπου βρισκόταν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε νωρίτερα στο διάγγελμά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.