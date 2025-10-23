MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ

THESTIVAL TEAM

Μια 25χρονη αστυνομικός στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα το βράδυ, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε σταματήσει για βοήθεια σε δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με το ABC News, η αστυνομικός Λόρεν Κρέιβεν, έφυγε από το Σαν Ντιέγκο και κατευθυνόταν προς την πόλη La Mesa όταν σταμάτησε για να βοηθήσει δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. στην εθνική οδό I-8. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να βοηθήσει, χτυπήθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η αστυνομικός άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την τραγωδία και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.


Οι τελευταίες ενέργειες της Κρέιβεν «αντικατόπτριζαν την αφοσίωσή της στην υπηρεσία και στην ασφάλεια των άλλων, δείχνοντας τον τρόπο που ζούσε καθημερινά» τόνισε η αστυνομία.

Πηγή: protothema.gr

