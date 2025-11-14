MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Δεκάδες αγελάδες πέθαναν και 140 γέννησαν πάνω σε ένα πλοίο που ερχόταν από Ουρουγουάη – Το “μπλόκαραν” εν πλω

THESTIVAL TEAM

Το μπλόκο της Τουρκίας σε πλοίο από την Ουρουγουάη που μετέφερε εκατοντάδες αγελάδες έχει προκαλέσει αναστάτωση σε οργανώσεις ζώων, καθώς αυτά κινδυνεύουν να πεθάνουν.

Τουλάχιστον 58 αγελάδες πέθαναν πάνω σε πλοίο που έχει μπλοκαριστεί στα ανοιχτά της Τουρκίας ενώ δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF).

«Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ανησυχητικές λεπτομέρειες. 58 βοοειδή πέθαναν στο ταξίδι από την Ουρουγουάη μέχρι την Τουρκία. Τουλάχιστον 140 αγελάδες γέννησαν εν πλω», ανέφερε το AWF.

«Τα ζωντανά νεογέννητα βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση» λόγω του μεγάλου αριθμού των αγελάδων στο πλοίο και «είναι πολύ πιθανόν τα περισσότερα μοσχαράκια να πεθάνουν», πρόσθεσε.

Η οργάνωση κάλεσε τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν αμέσως την αποβίβαση των ζώων, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Το φορτηγό πλοίο Spiridon II έχει ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος) από τις 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, απαγορεύτηκε να ξεφορτώσει επειδή δεν διαθέτει τα κατάλληλα υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε από την Ουρουγουάη, οι αγελάδες έχουν παραμείνει πάνω στο πλοίο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία αναδίδεται από το πλοίο.

Οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

