MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

|
THESTIVAL TEAM

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν χονδρικά δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ –από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών– εναντίον του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο είναι στην πράξη καθημερινοί, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 βάζοντας, στη θεωρία, τέλος σ’ έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου.

Ισραήλ Λίβανος Χεζμπολάχ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής: Σουτάραμε άθλια, δεν μπορείς να κερδίσεις με 65 πόντους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Χαλκιδική: Εθελοντές διασώστες έσωσαν 22χρονο που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Πώς τα τατουάζ μπορεί να επηρεάσουν την όραση: Τι είναι η “ραγοειδίτιδα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε διασταύρωση καρμανιόλα στο κέντρο της πόλης – Είχαν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Bobby J. Brown: Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 62 ετών, εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα