Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ με Lego animation για τα Στενά του Ορμούζ – Δείτε το βίντεο

Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν περιορίζεται μόνο με πυραύλους και διπλωματικές ανακοινώσεις, αλλά και σε… memes.

Εδώ και εβδομάδες, οι δύο πλευρές έχουν μεταφέρει την αντιπαράθεση και στο πεδίο της πληροφόρησης, επιστρατεύοντας βίντεο με AI, memes και πάσης φύσεως διαδικτυακά «χτυπήματα».

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν online και αναπαράγονται από κρατικά μέσα του Ιράν, στα οποία οι ΗΠΑ, ο Τραμπ και άλλοι διεθνείς ηγέτες εμφανίζονται ως φιγούρες τύπου Lego. Το αποτέλεσμα μοιάζει με διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών -μέχρι να καταλάβεις ότι πρόκειται για κανονική προπαγάνδα με… πλαστικό χαμόγελο.

Στο πιο πρόσφατο animation, οι ΗΠΑ παρουσιάζονται ως ο «ταραχοποιός» του πλανήτη και της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, ενώ το Ιράν παίρνει τον ρόλο του ψύχραιμου και καλά προετοιμασμένου παίκτη.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε Lego εκρήξεις και ψηφιακές υπερβολές, περνάει και το μήνυμα: γιατί όσο κι αν το περιτύλιγμα θυμίζει TikTok, το διακύβευμα παραμένει πολύ πραγματικό -ειδικά όταν τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι από τις πιο κρίσιμες διόδους πετρελαίου στον κόσμο και κάθε ένταση στην περιοχή κάνει την παγκόσμια οικονομία να… ιδρώνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 21 λεπτά πριν

Περισσότεροι από 1.000 μαθητές στην ημερίδα της ΠΚΜ για την κυβερνοασφάλεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ένας νεκρός από το τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο και πέθανε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του

ΠΑΙΔΕΙΑ 15 ώρες πριν

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή για το 2026

ΔΙΕΘΝΗ 51 λεπτά πριν

Το Ιράν όρισε νέο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αντί του Λαριτζανί

MEDIA NEWS 56 λεπτά πριν

Στέφανος Κωνσταντινίδης για Ιωάννα Τούνη: “Δώσε λίγο από το σκασμένο bank account σου σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη”