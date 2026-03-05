MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν λέει ότι χτύπησε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “Αβραάμ Λίνκολν” και δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει χερσαία εισβολή

Φωτογραφία: X/ U.S. Central Command
THESTIVAL TEAM

Χτύπημα στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» ισχυρίζονται πως πέτυχαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ενώ ο πόλεμος συνεχώς φουντώνει στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει χερσαία εισβολή

Την ίδια ώρα, το Ιράν είναι «έτοιμο» για το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής που θα ήταν μια «καταστροφή» για τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και μια απόβαση», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Τους περιμένουμε (τους εχθρούς). Έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια καταστροφή για εκείνους», συμπλήρωσε ο ίδιος, την ώρα που πληροφορίες του Τύπου, τις οποίες διέψευσε ο Λευκός Οίκος, έκαναν λόγο για μια πιθανή αμερικανική στρατιωτική στήριξη σε Κούρδους πολιτοφύλακες με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

ΗΠΑ Ιράν Μέση Ανατολή

