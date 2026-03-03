MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στον πόλεμο – “Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια”

THESTIVAL TEAM

Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στο πόλεμο που φέρνει την Τεχεράνη αντιμέτωπη με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες» για την εξουδετέρωση των ιρανικών στρατιωτικών ικανοτήτων.

«Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια. Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

