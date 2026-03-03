Το “ευχαριστώ” του Χριστοδουλίδη στον Μακρόν: Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική συνεργασία
Τις θερμές του ευχαριστίες στον Εμανουέλ Μακρόν για την αποστολή εναέριων μέσων και της φρεγάτας Λαγκεντόκ στην Κύπρο εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
«Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη συγκεκριμένη και βαθιά εκτιμώμενη υποστήριξη που παρείχε η Γαλλία στην Κύπρο», έγραψε ο Κύπριος πρόεδρος στο Twitter.
«Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτούς τους καιρούς κρίσης, η συνεργασία αυτή μεταφράζεται συγκεκριμένα σε στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη», αναφέρει.
