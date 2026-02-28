Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, αρκετές ώρες μετά την έναρξη των επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ο Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο «με τον Αμερικανό πρόεδρο», χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, στο γραφείο του Νετανιάχου διακρίνεται το βιβλίο «Allies at War: How the Struggles Between the Allied Powers Shaped the War and the World» του ιστορικού Τιμ Μπούβαρι και ένας χάρτης της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ