Θα συνεδριάσει η ρωσική κυβέρνηση για την διακοπή εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η ρωσική κυβέρνηση θα συνεδριάσει σύντομα για να συζητήσει την διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει χθες ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει τώρα τις προμήθειες, εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών που προκλήθηκε από την κρίση στο Ιράν. Ο ίδιος συνέδεσε την πιθανή απόφαση- η οποία όπως είπε δεν έχει ληφθεί ακόμη- με την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Θα συναντηθούμε σύντομα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση με τις ενεργειακές εταιρείες και πιθανές οδούς μεταφοράς για τις δικές μας ενεργειακές προμήθειες» δήλωσε ο Νόβακ- που είναι ο άνθρωπος του Πούτιν στα ενεργειακά θέματα- στους δημοσιογράφους

«Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό σύντομα με τις ενεργειακές μας εταιρείες και θα δούμε πως θα αξιοποιήσουμε πιο επικερδώς τους πόρους μας». Πρόσθεσε ο Νόβακ.

Οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί απότομα από το 2022 λόγω των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης πουλάει φυσικό αέριο μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού της Μαύρης Θάλασσας TurkStream , σε χώρες μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία , η Σλοβακία και η Σερβία.

Ο Νόβακ είπε ότι το ρωσικό φυσικό αέριου καλύπτει πλέον του 12% των προμηθειών της Ευρώπης.