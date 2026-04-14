Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – Επαναλειτουργεί το συνοριακό πέρασμα Ζικίμ

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί, την ώρα που μεσολαβητές συναντήθηκαν με στελέχη της Χαμάς για να συζητήσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Γιατροί δήλωσαν ότι πλήγμα είχε στόχο μια ομάδα ανδρών που βρισκόταν έξω από σχολείο της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Σε ξεχωριστό συμβάν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε καφέ στην πόλη της Γάζας, επεσήμανε η ίδια πηγή.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει κανένα από τα δύο περιστατικά.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Χαμάς και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας.

Συνομιλίες

Στο μεταξύ στελέχη της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων πραγματοποιούν συναντήσεις στο Κάιρο από το Σάββατο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Με βάση το σχέδιο που έχει προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της σταδιακά σε διάστημα οκτώ μηνών, αφού μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ωστόσο ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Δύο αξιωματούχοι που έχουν γνώση των πιο πρόσφατων συνομιλιών είπαν ότι η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της οργάνωσης μπορούν να προχωρήσουν μόνο αφού το Ισραήλ εφαρμόσει πλήρως την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία προβλέπει πλήρη εκεχειρία στη Γάζα.

Στο μεταξύ Ισραηλινοί αξιωματικοί του στρατού έχουν δηλώσει ότι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν και πάλι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της.

Επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος Ζικίμ

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι επαναλειτουργεί το συνοριακό πέρασμα Ζικίμ, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, από το οποίο μπόρεσαν να περάσουν ανθρωπιστικά κομβόι για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

“Οι συνάδελφοί μας του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) μας λένε ότι οι ισραηλινές αρχές άνοιξαν και πάλι το σημείο διέλευσης Ζικόμ στη βόρεια Γάζα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από 40 ημέρες”, δήλωσε ο Στεφάν Ντιζαρίκ εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Λίγο μετά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο όλων των σημείων διέλευσης προς τον παλαιστινιακό θύλακα για λόγους “ ασφάλειας”, προτού επαναλειτουργήσει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως όλες τις περιοχές που συνορεύουν με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γάζα

