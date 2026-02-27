Ταϊλάνδη: Σουηδός γκάνγκστερ σκότωσε 57χρονο Βρετανό με μια καρατιά στον λαιμό
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας Βρετανός τουρίστας στην Ταϊλάνδη όταν κατά τη διάρκεια ενός καυγά με έναν Σουηδό γκάνγκστερ έφαγε μία καρατιά στον λαιμό και έπεσε αναίσθητος.
Ο 57χρονος Βρετανός από το Λίβερπουλ που ήταν πατέρας ενός παιδιού, και οδηγούσε σκούτερ στο Πουκέτ όταν ενεπλάκη σε καβγά με τον 29χρονο Πέκτας Τουγκούι Ταγιάρ το απόγευμα της Τετάρτης (25/2/2026).
Αφορμή του καβγά φέρεται να ήταν το γεγονός ότι ο 57χρονος «έκοψε» τον δρόμο στη μηχανή του 29χρονου.
Η στιγμή που ο Σουηδός πλησιάζει απειλητικά τον 57χρονο Βρετανό έχει καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται και μια γυναίκα να προσπαθεί μάταια να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο 29χρονος Σουηδός με τουρκική καταγωγή, χτύπησε στον λαιμό τον 57χρονο από το Λίβερπουλ ρίχνοντας τον αναίσθητο στο έδαφος. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Οι αρχές της Ταϊλάνδης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 29χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη νότια Στοκχόλμη, το πρωί της Πέμπτης.
Όπως μεταδίδουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης ο 29χρονος είχε καταδικαστεί το 2020 σε έξι χρόνια φυλάκιση για επίθεση ενώ ο φάκελος του περιλαμβάνει υποθέσεις ναρκωτικών, απειλών και σεξουαλικής παρενόχλησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κώστας Δόξας: Αν ποτέ κάποιος άντρας στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον φάει ξύλο, να το δηλώνει
- Λέρος: Θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του ο 18χρονος – Του είχε πετάξει κοπίδι και τον είχε γρονθοκοπήσει ενώ ήταν ξαπλωμένος κάτω
- Bobby J. Brown: Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 62 ετών, εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα