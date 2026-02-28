Συντριβή C-130 στη Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 30 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή και 30 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία.

«Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.

A C-130H Hercules with the Bolivian Air Force crashed earlier this evening on a major roadway outside of El Alto International Airport in La Paz, Bolivia, killing 15 and injuring more than 30. The C-130, which had departed from Santa Cruz several hours before carrying new…

Το στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας να μεταδίδουν εικόνες από το σημείο της συντριβής. Στα πλάνα διακρίνεται το Hercules να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με το μεγαλύτερο μέρος της ατράκτου να εμφανίζεται κατεστραμμένο.

#ATENCIÓN | Tragedia aérea en Bolivia: avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se accidenta cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional El Alto.

Se desconoce hasta el momento el número de heridos y muertos.

Se desconoce hasta el momento el número de heridos y muertos. pic.twitter.com/q6X9uvnqWZ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) February 28, 2026

Αναφορές για φορτίο συναλλάγματος

Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος φέρεται να μετέφερε ξένο νόμισμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μετά τη συντριβή, κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο και να λεηλατήσουν το φορτίο.

Trágico acciende de un avión hércules en El Alto. Según el informe preliminar, el avión llevaba divisas y la población intenta saquear dicho avión. Asimismo, se reporta varios fallecidos y heridos.

📸 APG

Ο Χοσέ Αντόνιο Φανόλα, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC), διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο δεν συνετρίβη, αλλά μάλλον βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης κατά την προσγείωση. Σύμφωνα με δήλωσή του στο δίκτυο Unitel, «δεν συνετρίβη», αλλά αντιθέτως υπέστη εκτροπή από τον διάδρομο λόγω σφοδρής χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη.

Η πρόσκρουση του C-130 Hercules προκάλεσε σημαντικές ζημιές, καταστρέφοντας φορτηγά και οχήματα μαζικής μεταφοράς στον κοντινό δρόμο. Παρά το μέγεθος της συντριβής, το αεροσκάφος δεν εξερράγη, επιτρέποντας στα βυτιοφόρα νερού του αεροδρομίου να δράσουν γρήγορα και να αποτρέψουν πυρκαγιά.

Η DGAC (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας) επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Viru Viru στη Σάντα Κρουζ, μετέφερε εμβάσματα με προορισμό την Κεντρική Τράπεζα της Βολιβίας (BCB) . Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να πλησιάζουν το σημείο όχι για να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά για να μαζέψουν τα σκορπισμένα χαρτονομίσματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.

#MUNDO| Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Bolivia se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de El Alto. Al momento de chocar, el aeronave impactó con varios vehículos en una avenida cercana.

Oficialmente no se ha confirmado víctimas. Vía…



Oficialmente no se ha confirmado víctimas. Vía… pic.twitter.com/lJAb3W4IHp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 27, 2026

Έρευνα για τα αίτια

Οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Βολιβίας αναμένεται να ξεκινήσουν πλήρη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης, καθώς και οι συνθήκες που επικράτησαν αμέσως μετά τη συντριβή.

Το Ελ Άλτο, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και γειτνιάζει με τη Λα Πας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές της χώρας.