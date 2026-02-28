MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συντριβή C-130 στη Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 30 τραυματίες – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή και 30 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία.

«Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας να μεταδίδουν εικόνες από το σημείο της συντριβής. Στα πλάνα διακρίνεται το Hercules να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με το μεγαλύτερο μέρος της ατράκτου να εμφανίζεται κατεστραμμένο.

Αναφορές για φορτίο συναλλάγματος

Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος φέρεται να μετέφερε ξένο νόμισμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μετά τη συντριβή, κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο και να λεηλατήσουν το φορτίο.

Ο Χοσέ Αντόνιο Φανόλα, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC), διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο δεν συνετρίβη, αλλά μάλλον βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης κατά την προσγείωση. Σύμφωνα με δήλωσή του στο δίκτυο Unitel, «δεν συνετρίβη», αλλά αντιθέτως υπέστη εκτροπή από τον διάδρομο λόγω σφοδρής χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη.

Η πρόσκρουση του C-130 Hercules προκάλεσε σημαντικές ζημιές, καταστρέφοντας φορτηγά και οχήματα μαζικής μεταφοράς στον κοντινό δρόμο. Παρά το μέγεθος της συντριβής, το αεροσκάφος δεν εξερράγη, επιτρέποντας στα βυτιοφόρα νερού του αεροδρομίου να δράσουν γρήγορα και να αποτρέψουν πυρκαγιά.

Η DGAC (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας) επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Viru Viru στη Σάντα Κρουζ, μετέφερε εμβάσματα με προορισμό την Κεντρική Τράπεζα της Βολιβίας (BCB) . Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να πλησιάζουν το σημείο όχι για να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά για να μαζέψουν τα σκορπισμένα χαρτονομίσματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.

Έρευνα για τα αίτια

Οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Βολιβίας αναμένεται να ξεκινήσουν πλήρη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης, καθώς και οι συνθήκες που επικράτησαν αμέσως μετά τη συντριβή.

Το Ελ Άλτο, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και γειτνιάζει με τη Λα Πας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές της χώρας.

Βολιβία

