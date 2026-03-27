MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών απόψε, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ρωσίας, για να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, δήλωσε εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

 Η Ρωσία ζήτησε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση μετά το αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στο Ιράν, ανέφερε ο Γεβγκένι Ουσπέσνσκι, εκπρόσωπος της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ζήτησε να διεξαχθούν διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων εναντίον πολιτικών υποδομών στο Ιράν, ιδίως εκπαιδευτικών και υγειονομικών εγκαταστάσεων», είπε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ιράν ΟΗΕ Ρωσία

