Στη φυλακή τέσσερις μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία – Καταδικάστηκαν για εξτρεμιστική δραστηριότητα

Τέσσερις μάρτυρες του Ιεχωβά καταδικάστηκαν για εξτρεμιστική δραστηριότητα και φυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, στη Ρωσία, βάσει μυστικών βιντεοσκοπήσεων που έκαναν πράκτορες της FSB που είχαν διεισδύσει σε συνεδρίες τους στις οποίες τελούσαν τις προσευχές τους, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της χριστιανής θρησκευτικής ομάδας.

Οι τέσσερις άνδρες προστέθηκαν στον κατάλογο των περίπου 220 ατόμων που έχουν σταλεί στην φυλακή, από το 2017 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο μιας μεγάλης καταστολής των Μαρτύρων του Ιεχωβά που ξεκίνησαν οι ρωσικές αρχές, οι οποίες απαγόρευσαν τότε την δραστηριότητα τους χαρακτηρίζοντας την θρησκευτική τους ομάδα «εξτρεμιστική οργάνωση».

Παράνομη η απαγόρευση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2022, απεφάνθη ότι η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία είναι παράνομη και αντιστοίχως καταδικάστηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Στην πρώτη των δύο τελευταίων υποθέσεων, ο Όλεγκ Ρέστνικοφ, 61 ετών, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση στην πόλη Μπιρομπιντζάν.

«Μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο μυστικών βιντεοσκοπήσεων, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατάφερε να επιλέξει μόνο μερικές συναντήσεις που τις θεώρησε πιο «εξτρεμιστικές», κάτι που στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είμαστε απλοί άνθρωποι που σεβόμαστε τους πάντες χωρίς εξαίρεση», δήλωσε στην απολογία του στο δικαστήριο ο Ρέστνικοφ.

«Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τελική προσευχή στην οποία οι παρόντες ζήτησαν από τον Θεό δύναμη για να αντέξουν τις κακουχίες που προκαλούνται από τον διωγμό. Δεν υπάρχει αίτημα για τιμωρία ή βλάβη στους διώκτες μας».

«Επεξεργασμένο το υλικό»

Στην άλλη υπόθεση, ο Βαλέριι Τολμάζοφ, 71 ετών, ο Αλεξάντρ Κόστιουκ, 53 ετών, και ο Μαξίμ Μπαρμπαζούκ, 43 ετών, καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια φυλάκισης ο καθένας στην πόλη Τβερ.

«Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτές τις δύο νέες υποθέσεις δεν είναι μόνο η χρήση μυστικών πρακτόρων, αλλά το πόσο βαθιά ενσωματώθηκαν αυτοί οι πράκτορες σε μικρές, έμπιστες ομάδες πριν δώσουν επιλεκτικά επεξεργασμένο υλικό πίσω στους ερευνητές», δήλωσε ο Τζάροντ Λόπες, εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Κεντρικής Διεύθυνσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά με έδρα τη Νέα Υόρκη.