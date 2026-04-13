Σαρωτική νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές στην Ουγγαρία, εκθρόνισε μετά από 16 χρόνια τον Όρμπαν: “Ξεπεράσαμε μια τυραννία”

Ιστορική ημέρα για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε μετά από 16 χρόνια στην εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κέρδισε με καταμετρημένο πάνω από το 95% των ψήφων 138 έδρες σε σύνολο 199, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει 55 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

Hungary, List vote, 95.2% counted:



Seat projection national parliament



TISZA-EPP: 138

Fidesz/KDNP-PfE: 55 (+1)

MH-ESN: 6 (-1)



+/- vs. 90.9% counted



➤ https://t.co/nONdLs4JDG pic.twitter.com/ES72NPFJmq April 12, 2026

Μάγιαρ: «Ξεπεράσαμε μια τυραννία»

«Τα καταφέραμε», δήλωσε ο Μάγιαρ, απευθυνόμενος στο πλήθος. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή».

Ο Μάγιαρ ευχαρίστησε τους 3,3 εκατομμύρια πολίτες που ψήφισαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

Στην ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υποστήριξε ότι το κόμμα του ξεπέρασε τα «εμπόδια» που, όπως είπε, οργανώθηκαν από το κράτος υπέρ της κυβέρνησης Fidesz.

«Ξεπεράσαμε μια τυραννία», τόνισε.

«Είπαν όχι στον φόβο, είπαν όχι στην προδοσία, είπαν όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε με λίγους ανθρώπους, ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ και στο τέλος, με τη δύναμη της αγάπης, πετύχαμε μια ιστορική νίκη».

Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία επιδιώκει να επανέλθει στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε.

«Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και προς τους πολίτες που δεν τον ψήφισαν, ζητώντας πνεύμα «εθνικής ενότητας» για την επόμενη ημέρα.

Όρμπαν: «Οδυνηρό το αποτέλεσμα, δεν τα παρατάμε ποτέ»

«Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ακόμη οριστικά, αλλά είναι κατανοητά και σαφή. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η δυνατότητα διακυβέρνησης. Συγχαίρω τον νικητή. Δεν τα παρατάμε ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για εμάς. Οι ημέρες που έρχονται θα μας βοηθήσουν να θεραπεύσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο Όρμπαν σε ομιλία του προς τους ψηφοφόρους του κόμματος Fidesz και πρόσθεσε ότι η παράταξή του πλέον θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ουγγαρίας από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Λίγο μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας, ο Μάγιαρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι η παράταξή του είχε λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: Μεγάλη νύχτα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη

Τα συγχαρητήριά του προς τον μεγάλο νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία έστειλε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Μεγάλη νύχτα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη: Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για μια εντυπωσιακή νίκη».

Big night for Hungary and Europe! Congratulations @magyarpeterMP on an impressive victory. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 12, 2026

Φον ντερ Λάιεν: Η Ουγγαρία επέλεξε Ευρώπη

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη».

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Μερτς: Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σου

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συνεχάρη τον Πέτερ Μάγιαρ αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογική σου επιτυχία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σου. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ’ όλα, ενωμένη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

Μακρόν: Νίκη που δείχνει την προσήλωση του ουγγρικού λαού στις αξίες της ΕΕ

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Μάγιαρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη όσον αφορά τη συμμετοχή των ανθρώπων στη δημοκρατική διαδικασία και μια νίκη που δείχνει την προσήλωση του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!



Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

«Ο χειμώνας έρχεται»

Το αποτέλεσμα χαιρέτισε και η παράταξη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, με αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο.

«Ο ακροδεξιός Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές. Οι συκοφάντες του Τραμπ και οι εξτρεμιστές του MAGA στο Κογκρέσο είναι οι επόμενοι τον Νοέμβριο. Ο χειμώνας έρχεται», έγραψε ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Far-right authoritarian Viktor Orbán has lost the election.



Trump sycophants and MAGA extremists in Congress are up next in November.



Winter is coming. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) April 12, 2026

Και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ούλφ Κρίστερσον, συνεχάρη τον Μάγιαρ με ανάρτησή του στο X:

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για την ιστορική νίκη της Tisza στις ουγγρικές εκλογές! Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας – ως Σύμμαχοι και Μέλη της ΕΕ. Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ουγγαρίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Congratulations to @magyarpeterMP on TISZA's historic victory in the Hungarian election! I look forward to working closely with you – as Allies and EU Members. This marks a new chapter in the history of Hungary. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) April 12, 2026

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη σήμερα τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου, το Tisza, εκθρόνισε το Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που βρισκόταν στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο εργατικός ηγέτης στο X.

Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory.



This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy.



I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026

Από τη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών».

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Hoy ganan Europa y los valores europeos.



Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas.



Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

“Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω οτι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του”, υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026

“Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία είναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο “, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες Κυριακή το βράδυ τον Πέτερ Μάγιαρ, πολιτικό της δεξιάς προσκείμενο στην ΕΕ, για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν -με τον οποίο συγκρουόταν συχνά-, υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (…) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μάγιαρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).