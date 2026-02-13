Ρωσία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ουκρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Μπέλγκοροντ
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής πυραυλικής επίθεσης σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ. Ένας εκ των τριών τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ ενημέρωσε πως η πυραυλική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο της περιοχής και σε τρεις πολυκατοικίες.
Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν μαρτυρίες κατοίκων του Μπέλγκοροντ για ισχυρές εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
