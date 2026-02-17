Ρωσία: Κτίριο σε στρατιωτική βάση καταρρέει κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Διενεργείται έρευνα για “αμέλεια”

Οι ρωσικές αρχές άρχισαν σήμερα τη διενέργεια έρευνας για “παραβιάσεις των κανόνων πυρασφάλειας” και για “αμέλεια” μετά την κατάρρευση κτιρίου σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκρίνοντας την εκδοχή του ατυχήματος.

“Ερευνητές του στρατού και ειδικοί εργάζονται επί του πεδίου. Όλες οι συνθήκες των γεγονότων διερευνώνται αυτή τη στιγμή”, δήλωσε σε ανακοίνωση η Ανακριτκή Επιτροπή της Ρωσίας, ένα από τα σημαντικότερα δικαστικά όργανα στη Ρωσία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

“Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το περιστατικό προκάλεσε θύματα”, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να αναφέρει ακριβή απολογισμό.

Νωρίτερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης είχε ανακοινώσει ότι κατέρρευσε “ένα κτίριο της στρατονομίας που βρίσκεται στη στρατιωτική βάση του Σερτόλοβο”, μια τοποθεσία στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία. Ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο δεν είχε αναφέρει ούτε πιθανή αιτία του ατυχήματος, ούτε απολογισμό.

Το Σερτόλοβο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορείως της Αγίας Πετρούπολης, της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της Ρωσίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, τις οποίες δεν έχει επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο, που δείχνουν ένα κτίριο του οποίου ένα μέρος έχει καταρρεύσει και δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας απολογισμός που επί του παρόντος δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η κατάρρευση κτιρίων εξαιτίας ατυχημάτων, κυρίως λόγω διαρροής φυσικού αερίου, σημειώνονται τακτικά στη Ρωσία.